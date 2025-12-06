Messi: título, balance y lágrimas por el adiós de Jordi Alba y Sergio Busquets

El rosarino comenzó haciendo un balance de su ciclo en el club y del valor de conquistar por primera vez la liga. “Era uno de los objetivos cuando llegamos acá. Este año hicimos un gran año, competimos en todos los torneos que nos tocó jugar”, afirmó.

Recordó además que el equipo volvió a disputar la final de la Leagues Cup y alcanzó la semifinal de la Concachampions, en una temporada que mantuvo al club entre los protagonistas.

Messi destacó el esfuerzo colectivo para sostener el nivel en un calendario exigente: “El equipo hizo un esfuerzo muy grande, un año muy largo con muchísimos partidos y estuvo a la altura durante todo el año”.

La consagración, sostuvo, fue la recompensa a un proceso que ya había mostrado señales alentadoras la temporada anterior, cuando Inter Miami terminó primero en la fase regular.

La emoción del 10 por sus compañeros eternos

Pero el momento más emotivo llegó cuando se refirió al retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets. Ambos, símbolos del Barcelona y compañeros de Messi durante más de una década, anunciaron su despedida tras levantar la MLS. “Estoy feliz por lo que conseguimos, por ellos. Que terminen su carrera de esta manera es muy lindo para todos”, dijo, visiblemente sensibilizado.

Los calificó como “dos de los grandes de la historia”, valoró sus trayectorias y confesó su alegría por verlos cerrar esa etapa con un título. “Hoy se termina algo muy hermoso, que le dedicaron toda su vida. A partir de ahora empieza otra vida”, cerró.

Los 47 títulos del capitán argentino

Messi consiguió su título número 47, lo que lo afirma como el futbolista más ganador de todos los tiempos, registro en el que ya había superado a Dani Alves.

De esta manera, Leo logró su tercer título con Las Garzas, tras haberse coronado en la Leagues Cup 2023 y la Supporters Shield 2024.

Messi venía de consagrarse campeón de la Copa América 2024 con la Selección Argentina, el cuarto trofeo con la Mayor en la Albiceleste, al derrotar por 1-0 a Colombia en Miami.

La mayor parte de sus títulos llegó durante su extensa etapa en Barcelona, club en el que realizó las divisiones inferiores y festejó 35 campeonatos entre 2005 y 2021. Además de las 3 celebraciones con PSG, Messi también obtuvo 6 triunfos con la Albiceleste, dos en categorías de menores (Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos) y cuatro en mayores (dos Copas América, Finalissima y Mundial).

Dani Alves, compañero de Messi en la era gloriosa del elenco culé, se consagró con Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo y la Selección de Brasil. El único club en el que se le 'resistieron' las celebraciones fue en Pumas UNAM, su último equipo antes de ser encarcelado por una denuncia por agresión sexual.

Con el conjunto catalán, el lateral derecho ganó 23 títulos, en tanto con la Canarinha triunfó en seis ocasiones, dos en menores (Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos, aunque como veterano) y cuatro en mayores (dos Copas América y dos Copas Confederaciones).

En 2022, el brasileño había bromeado con la posibilidad de que su excompañero lo superara en este listado: “Yo lo he dejado muy en claro, no es que juegues mal, hay otros que juegan mejor. Si me va a pasar Messi, no es novedad, novedad es que me pase otro. Si me pasa Messi, no pasa nada, es Messi”.

Con varios años de carrera por delante, era cuestión de tiempo para que el argentino lo dejara atrás y se erigiera en el jugador más ganador de todos los tiempos en soledad, lo que se hizo realidad en agosto de 2023.

Uno por uno los campeonatos

Barcelona (35)

LaLiga: 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19

Supercopa de España: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018

Liga de Campeones: 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15

Copa del Rey: 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21

Supercopa de la UEFA: 2009, 2011 y 2015

Mundial de Clubes: 2009, 2011 y 2015

PSG (3)

Ligue 1: 2021/22 y 2022/23

Supercopa de Francia: 2022

Selección Argentina (6)

Mundial Sub 20: 2005

Juegos Olímpicos: 2008

Copa América: 2021 y 2024

Finalíssima: 2022

Copa del Mundo: 2022

Inter Miami (3)

Leagues Cup: 2023

MLS Supporters Shield: 2024

MLS Cup: 2025