Con Messi, Inter Miami hizo historia: campeón de la MLS por primera vez

El encuentro comenzó inclinado a favor del conjunto de Javier Mascherano. Con posesión, ritmo alto y presión coordinada, Las Garzas marcaron territorio de inmediato.

Y el premio llegó rápido: a los 8 minutos, un centro de Tadeo Allende provocó el desvío desafortunado de Édier Ocampo, que terminó empujando la pelota en contra de su arco para el 1-0. Con la ventaja, Inter Miami reguló energías sin perder solidez, lo que dejó a Vancouver sin respuestas durante gran parte de la primera etapa.

Recién sobre el cierre de los primeros 45 minutos, el equipo canadiense encontró espacios. Emmanuel Sabbi exigió a Rocco Ríos Novo en un mano a mano que el arquero argentino resolvió de manera brillante, mientras que Thomas Müller tuvo otra chance de cabeza que no llevó mayor peligro. Con ese dominio controlado, Miami se fue al descanso arriba por la mínima.

Vancouver salió a buscar porque se escapaba el título de la MLS

En el complemento, Vancouver salió a buscar decididamente el empate. La presión adelantada incomodó a los locales y abrió un partido que hasta entonces parecía bajo control.

A los 60 minutos, Brian White aguantó de espaldas y habilitó a Ali Ahmed, cuyo remate débil encontró una floja respuesta de Ríos Novo para el 1-1. Y un minuto después, Sabbi estuvo a centímetros del segundo: un doble palo que dejó sin aliento a los hinchas locales.

Messi conduce

El golpe, en lugar de desorientar a Inter Miami, lo reactivó. Messi tomó el liderazgo y comenzó a asociarse más arriba. A los 71 minutos, el capitán recuperó la pelota tras una mala salida de Vancouver y asistió con precisión a Rodrigo De Paul, que definió cruzado para el 2-1 y desató el festejo en el estadio.

Con el marcador nuevamente a favor, el equipo de Mascherano administró los tiempos y apostó al contraataque. En el cierre del partido, Messi volvió a ser determinante: filtró una asistencia perfecta para Tadeo Allende, que selló el 3-1 definitivo y desató la celebración en Miami.

El título marca un antes y un después para la franquicia, que ya había ganado la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024, pero que tenía pendiente la MLS Cup. Para Messi, además, significa el 47º título de su carrera y su 13º campeonato de liga. Una nueva estrella para su palmarés y un hito inolvidable para Las Garzas, que siguen construyendo su mito en Norteamérica.