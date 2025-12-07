Boca y Racing se cruzan para definir el primer finalista: hora, TV y formaciones

Boca, que es dirigido por Claudio Úbeda, llega a este encuentro en un gran momento, ya que viene de ganar sus últimos seis partidos en una seguidilla que comenzó con la victoria por 3-1 ante Barracas Central, al tiempo que en sus siguientes presentaciones derrotó 2-1 a Estudiantes, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres y 1-0 a Argentinos.

Estos resultados le permitieron a Boca finalizar primero en la Zona A del Torneo Clausura, segundo en la tabla anual para meterse en la Copa Libertadores 2026 y superar sin mayores complicaciones las fases de eliminación directa de los playoffs.

Racing, por su parte, atravesó un camino durísimo para meterse en las semifinales. En los octavos de final le ganó 3-2 a River gracias al gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena. Ya en cuartos de final, frente a Tigre, tuvo muchísimas situaciones claras, pero se le cerró el arco a su goleador Adrián “Maravilla” Martínez, por lo que tuvieron que ir a los penales, donde el arquero Facundo Cambeses atajó dos disparos para que la Academia se impusiera por 4-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1997501344639508851&partner=&hide_thread=false ¡SI YO POR VOS, DARÍA LA VIDA! pic.twitter.com/drWkw1q1ZF — Racing Club (@RacingClub) December 7, 2025

De cara a este encuentro, Racing no podrá contar con varias de sus figuras, ya que Martirena y el mediocampista Santiago Sosa vieron la tarjeta roja ante Tigre, a la vez que el extremo Santiago Solari tiene un problema muscular.

Esta situación representa un gran dolor de cabeza para el director técnico Gustavo Costas, que prácticamente tendrá que rearmar el equipo para el partido contra Boca. En los lugares de Martirena y Solari estarán Facundo Mura y Tomás Conechny, respectivamente, y para suplir la ausencia de Sosa pondría un defensor más: Marco Di Césare.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 17.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.