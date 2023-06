Escándalo en Ecuador: un DT le pegó a dos jugadores argentinos

En el choque entre Delfín y Aucas por la Primera División del fútbol de Ecuador, en el que el local se impuso por 2 a 0 gracias a los goles de Juan Pablo Ruiz Gómez y Luis Adrián Caicedo Valencia, el entrenador del club visitante tuvo un lamentable episodio.

Iban 18 minutos del primer tiempo cuando el argentino surgido en Newell's, Alexis Rodríguez, fue empujado por el defensor Luis Cangá hacia la zona del banco de suplentes de Aucas y cayó sobre Farías; rápidamente le pidió disculpas y le dio la mano, pero el ex DT de Bolivia y Venezuela enloqueció y le tiró una piña.

Instantáneamente se armó un leve tumulto en la zona del banco de suplentes, y las alternativas del 'Ídolo de Quito' junto al cuerpo técnico previnieron que se le vayan al humo los futbolistas de Delfín. Sin embargo, el albiceleste Oyola sí logró acercarse para reclamarle, y el técnico respondió con otro golpe que lo tumbó.

Farías fue expulsado por el árbitro Gabriel González, y en Aucas ahora aguardan por la sanción que podría recibir el entrenador de 50 años, que podría no tener precedentes. Encima, tuvo que ser retirado con seguridad ya que los jugadores de Delfín lo estaban buscando y el ambiente era muy tenso.

No es la primera vez que Farías tiene una reacción del estilo. Hace poco se había cruzando con Fernando Gago, DT de Racing, en el partido por Copa Libertadores. En aquella ocasión, el venezolano estaba discutiendo con el cuarto árbitro cuando Pintita se acercó para intervenir y le tocó el brazo a su par de Aucas, quien le sacó la mano y se volvió loco.

En conferencia de prensa post partido, Farías expresó: "Yo estaba enojado con el línea y Fernando Gago me toqueteó el hombro dos o tres veces y a mí no me gustó. Yo no toqueteo a nadie. Le bajé la mano de un palmazo por la adrenalina que tenía. Cosas del fútbol. Después me disculpé por mi actitud". De todos modos, queda en evidencia que ese episodio no fue cosa de una sola vez en el DT.