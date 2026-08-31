Estudiantes no pudo con Newell's y sigue afuera de la zona de clasificación

El Pincha igualó 0 a 0 con La Lepra en La Plata por la séptima fecha del Torneo Clausura y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los puestos de playoffs.
Estudiantes empató 0-0 con Newell's en La Plata por la séptima fecha del Torneo Clausura y desperdició una chance importante para meterse en la pelea por la clasificación. El equipo dirigido por Alexander Medina tuvo varias oportunidades para romper el cero, pero se encontró con una gran actuación del arquero de la Lepra. Con este resultado, el Pincha continúa fuera de los ocho puestos que avanzan a los octavos de final.
Newell's tuvo un comienzo más ofensivo y sorprendió al local con Regiardo como uno de los protagonistas en la recuperación, además de la participación de Escobar y Ríos por la derecha. Estudiantes tardó unos 15 minutos en acomodarse, pero después tomó el control del juego y generó varias situaciones. Reinatti respondió en reiteradas oportunidades y llegó a realizar tres atajadas en apenas cinco minutos para mantener el arco de la Lepra en cero.
El complemento fue más equilibrado y Newell's consiguió disputar durante más tiempo la tenencia de la pelota. Sin embargo, Estudiantes volvió a reaccionar con el ingreso de los cambios y recuperó el dominio, aunque nuevamente chocó contra Reinatti, la figura del encuentro. El arquero sostuvo el empate con nuevas intervenciones y evitó que el Pincha pudiera transformar su superioridad en el resultado.
El empate dejó a Newell's con 11 puntos y en el quinto puesto de la Zona A, mientras que Estudiantes continúa fuera de los puestos de clasificación. En la próxima fecha, el Pincha visitará a Vélez el sábado desde las 21.15 y luego recibirá a Platense. La Lepra, en tanto, tendrá por delante el clásico rosarino ante Central, el domingo desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito.
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