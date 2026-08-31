Estudiantes no pudo con Newell's y sigue afuera de la zona de clasificación

El empate dejó a Newell's con 11 puntos y en el quinto puesto de la Zona A, mientras que Estudiantes continúa fuera de los puestos de clasificación. En la próxima fecha, el Pincha visitará a Vélez el sábado desde las 21.15 y luego recibirá a Platense. La Lepra, en tanto, tendrá por delante el clásico rosarino ante Central, el domingo desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito.