Estudiantes venció a Barracas Central y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

Estudiantes derrotó 3 a 1 a Barracas Central en Florencio Varela y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, donde enfrentará a Platense o Instituto. El Pincha volvió a responder después de la derrota ante Sarmiento por el Clausura y sumó otro resultado positivo en una temporada en la que también continúa en carrera en el Torneo Clausura y en la Copa Libertadores. Kevin Jappert en contra, Baltasar Rodríguez y Guido Carrillo marcaron los goles para el Pincha, mientras que Nicolás Briasco anotó para el Guapo.