Estudiantes venció a Barracas Central y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

El Pincha se impuso 3 a 1 ante el Guapo en Florencio Varela, sigue en carrera en tres competencias y espera por Platense o Instituto en la próxima instancia.
Estudiantes derrotó 3 a 1 a Barracas Central en Florencio Varela y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, donde enfrentará a Platense o Instituto. El Pincha volvió a responder después de la derrota ante Sarmiento por el Clausura y sumó otro resultado positivo en una temporada en la que también continúa en carrera en el Torneo Clausura y en la Copa Libertadores. Kevin Jappert en contra, Baltasar Rodríguez y Guido Carrillo marcaron los goles para el Pincha, mientras que Nicolás Briasco anotó para el Guapo.
El conjunto platense fue superior durante buena parte del encuentro y logró imponer condiciones desde la posesión, aunque Barracas tuvo las primeras situaciones claras con un cabezazo de Nicolás Briasco que pegó en el palo y un remate desviado de Porra.
A los 25 minutos, Estudiantes había encontrado el 1-0 después de una gran combinación entre Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos y Baltasar Rodríguez, pero el VAR llamó al árbitro Nicolás Ramírez y el gol fue anulado por una falta en el inicio de la acción. El Pincha no perdió el control y finalmente abrió el marcador a los 40', cuando Jappert desvió contra su propio arco un centro de Mancuso.
Estudiantes amplió la diferencia apenas comenzado el segundo tiempo, cuando Baltasar Rodríguez aprovechó una asistencia hacia atrás de Tobio Burgos y marcó el 2-0 a los 6 minutos, con un desvío en Insúa que descolocó a Miño. El Guapo consiguió descontar después de una acción polémica en la que Briasco intervino con la mano, pero el equipo de Ayude no logró sostener la reacción.
Cuando Barracas intentaba acercarse al empate, Guido Carrillo apareció de cabeza tras un centro de Meza y estableció el 3-1 definitivo, en un resultado que le permitió al Pincha cerrar otra noche positiva. Estudiantes recibirá a Newell's el lunes y luego visitará a Vélez, antes de afrontar su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians, programada para el 9 y el 16 de septiembre. Barracas, en cambio, tendrá ahora el foco puesto en el Clausura, donde visitará a Tigre y luego recibirá a Argentinos Juniors.
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