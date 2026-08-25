El Ciclón llegó a un acuerdo con Estudiantes para que el delantero se ponga la azulgrana a préstamo por doce meses.

San Lorenzo cerró la llegada de Facundo Farías para sumar jerarquía a su plantel en medio de la crisis deportiva que lo tiene en los últimos puestos de la Zona A del Torneo Clausura y eliminado tempranamente de la Copa Argentina. El Ciclón llegó a un acuerdo con Estudiantes para que el delantero se ponga la azulgrana a préstamo por doce meses.