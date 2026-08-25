El Ciclón llegó a un acuerdo con Estudiantes para que el delantero se ponga la azulgrana a préstamo por doce meses.
San Lorenzo cerró la llegada de Facundo Farías para sumar jerarquía a su plantel en medio de la crisis deportiva que lo tiene en los últimos puestos de la Zona A del Torneo Clausura y eliminado tempranamente de la Copa Argentina. El Ciclón llegó a un acuerdo con Estudiantes para que el delantero se ponga la azulgrana a préstamo por doce meses.
San Lorenzo y Estudiantes llegaron a un acuerdo por un préstamo de un año con opción de compra (tres millones de dólares por el 70% del pase) por el joven atacante, que brilló en Colón de Santa Fe y fue compañero de Lionel Messi en Inter Miami.
Entre otras cosas, en las últimas horas se resolvió quién estará a cargo del contrato del futbolista. En Boedo le pagarán el 60% del sueldo, mientras que en La Plata se harán cargo del porcentaje restante, ya que le resultaba imposible a la dirigencia de Marcelo Culotta afrontar la totalidad salarial.
Farías fue un pedido especial de Gorosito, quien lo conoce del Sabalero y estaba en la búsqueda de un revulsivo en tres cuartos de cancha, debido a las lesiones de Facundo Gulli y Nahuel Perrito Barrios. "Es de los mejores jugadores del futbol argentino", expresó Pipo, en conferencia, luego del empate con Estudiantes de Río Cuarto.
Por otra parte, esta transferencia liberará un cupo para Estudiantes de La Plata así como San Lorenzo contrató a Farías aprovechando el que obtuvo por la partida de Orlando Gill al Lille. Estudiantes tendría un lugar para incorporar un reemplazante hasta el miércoles 2 de septiembre a las 18.
comentar