Defensa y Justicia venció a Platense y pelea la Zona A del Torneo Clausura

El Halcón superó por 1 a 0 al Calamar en el Tito Tomaghello por la séptima fecha y quedó escolta de Gimnasia de Mendoza en su zona del campeonato local.
Defensa y Justicia venció 1 a 0 a Platense en el Tito Tomaghello por la séptima fecha del Torneo Clausura y quedó escolta de Gimnasia de Mendoza en la Zona A del campeonato local. Héctor Martínez anotó el gol del triunfo del equipo dirigido por Julio Vaccari.
En un partido muy parejo, el Halcón encontró el gol del triunfo gracias a la aparición del defensor por el segundo palo después de un tiro libre desde la izquierda a los 30 minutos del complemento. El local había tenido la situación más clara en el primer tiempo con un cabezazo de Leandro Fernández que se estrelló contra un palo.
El equipo de Vaccari le puso un freno al Platense de Palermo que compite en la Copa Argentina y Copa Libertadores, estando en los cuartos de final de ambas competencias. Es la primera caída del segundo ciclo del Titán que tuvo un inicio muy auspicioso.
Con este resultado, Defensa quedó en los primeros puestos de la Zona A del Clausura con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota. Por su parte, Platense, con esta caída, quedó cerca de entrar en la zona de playoffs con ocho unidades.
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