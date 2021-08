Con este resultado Estudiantes quedó transitoriamente en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 13 unidades, ubicación que comparte con Lanús, Aldosivi y Colón de Santa Fe. Banfield, en cambio, sigue más cerca del fondo que de la cima, con 7 puntos.

Embed

Estudiantes madrugó al Taladro, cuyos defensores se quedaron dormidos y no tomaron a Manuel Castro, quien recibió solo en el flanco derecho del área grande un pase de Nahuel Estévez, dejó en el camino al arquero y definió desde ángulo cerrado para poner el 1-0.

Después, tras un apagón que dejó el estadio a oscuras durante casi 20 minutos, el local reaccionó e hizo méritos para arribar al empate antes de la finalización de los primeros 45 minutos. Hubo un par de cabezazos de Galoppo y un tiro de Álvarez, bien contenido por Andújar, que pudieron dejar niveladas las cosas.

Pero Banfield terminó pagando caro ese descuido inicial y Estudiantes se fue al vestuario en ganancia, por ser más eficaz ya que no llegó mucho después de aquel tanto madrugador.

En el complemento el Taladro tuvo su premio cuando a los 36 minutos Jesús Dátolo ejecutó un tiro libre desde el flanco derecho del ataque con pierna izquierda. El disparo bajo del ex Boca Juniors no pudo ser contenido por Andújar, quien, tapado por un compañero, no vio la pelota que se le coló abajo.

De ahí en adelante Banfield salió decidido a buscar la victoria y enseguida tuvo una chance clara a través de Cruz, pero esta vez Andújar reaccionó a tiempo y evitó la caída de su valla. No hubo mucho más y finalmente se repartieron los puntos. Y no estuvo mal por lo hecho por uno y otro equipo.