Estudiantes y una baja momentánea: Pasquini tiene covid-19

Al mismo tiempo, el cuerpo y la secretaría de fútbol diagramaron la agenda de amistosos de cara al inicio de la competencia y Estudiantes se probará con Lanús, Vélez Sarsfield, Huracán y Atlético Tucumán.

El primero se jugará aún en escenario a definir el 30 de junio con el granate y el resto de los ensayos serán el 3, el 7 y el 10 de junio, el último frente a los tucumanos en La Plata.

En cuanto a las tareas del plantel este miércoles fue el primer doble turno de la pretemporada, los trabajos proseguirán hasta el sábado al mediodía, con otra jornada doble pautada para el viernes, el domingo será libre para retomar la actividad el lunes.

No surgieron novedades en el rubro incorporaciones, donde la prioridad es reforzar el sector ofensivo del equipo con un delantero y un mediocampista de juego.

Hasta el momento la única cara nueva es Ezequiel Ramírez, que llegó de San Telmo y el regreso de Fernando Zuqui luego de una temporada en el fútbol turco.

Ya no pertenece al plantel Enzo Kalinski, no se renovará el préstamo de Mauro Díaz, se dialoga con Federico González para renovar el vínculo, mientras que Lucas Rodríguez quedaría libre al no aceptar hasta el momento la propuesta de renovación que le acercó la institución.