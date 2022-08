julio falcioni en conferencia.jfif Firmó por un año en el Rojo.

"Más allá de que pensaba tomarme unos días de vacaciones, la propuesta de volver a un grande como Independiente, es difícil de dejar de lado. Y contamos con una ventaja de conocer a la mayor parte del plantel. Sabíamos que podíamos venir a trabajar con tranquilidad"

"Cuando surgió la posibilidad de venir, más allá de ganar o perder un partido, quiere decir que el trabajo lo hemos hecho con responsabilidad. Para mi es desde todo lugar un orgullo que me vuelvan a llamar. No es habitual que repitan entrenador los clubes"

"Lo que haremos dentro del campo, marcará para que estamos. Sabemos que estamos peleando desde atrás en cuanto a la puntación. Pero bueno, lo primero que hice ayer fue felicitar al grupo por el último partido que hicieron y remarcarles que si se pudo jugar con esa actitud y endereza, es que se puede. Hay que tratar de hacerlo así todos los partidos"

"La cláusula en diciembre no existe. Yo no puedo ir a un equipo pensando que voy a estar dos, tres meses. En privado hablé con varias personas, no voy a dar nombres, que me marcaron que era buena mi presencia en el club. Más allá de los dirigentes actuales, tuvo otros varios llamados que eso me convenció. Después, veremos la decisión del que gane las elecciones. Nosotros nunca nos metimos en ninguna situación política"

Sobre si tiene al arquero y el esquema definido: "En el correr de la semana, iremos decidiendo el equipo. Las decisiones estarán entre mañana (jueves) y el sábado".

"Le pregunté a algunos jugadores que nunca tuve y tienen varias posiciones, en cuál se sienten más cómodos. Primero para tener un contacto más directo con el jugador y después para a la hora de utilizarlo lo podamos hacer de la mejor manera"

"Tenemos mucha más variante en algunas posiciones en el plantel que en el de mi anterior ciclo. Había tres o cuatro jugadores separados del plantel que los volvimos a incorporar. No está bueno que jugadores profesionales estén apartados. Jugadores que en la anterior gestión mía participaron activamente. Después, encontré muchas caras conocidas y de esa buena convivencia que hemos tenido siempre"

"El trabajo nuestro es muy cambiante y creo que Eduardo (Domínguez) hizo un buen trabajo, así como yo en Santa Fe. Yo sigo teniendo el mismo respeto y cariño por él. Es mucho más joven que yo y tiene mucho futuro por delante. Tiene que seguir ganando y a veces teniendo tropezones. El fútbol es eso. Yo también los he tenido y esos tropezones nos van marcando. No he hablado con él estos días porque no me parecía correcto".

"Los juveniles tienen que aparecer y estar en un equipo consolidado. Buscaremos eso, un equipo consolidado que se sostenga en funcionamiento y resultados. Y después, a partir de ahí, darle lugar a los más jóvenes, respaldados en los más grandes y no que sean la solución del momento"

"Tenemos hasta el domingo a las 20 para sumar un refuerzo. Pero el mercado del fútbol argentino está muy difícil y del extranjero, hasta que se adapta, pasaron los dos meses del campeonato. En principio estaremos con el plantel que tenemos".

"Trataremos de que el hincha esté contento, que seguramente esté basado en los funcionamientos y resultados"

"El hincha de Independiente tiene que acompañar a los jugadores. Ya está marcado cuando serán las elecciones, es un pedido de que deje de lado eso, más allá de su opinión política. Que nos acompañe, que aliente al equipo, como siempre"

"Seguramente el equipo sentía todo el trasfondo que había y la presión de la gente. Por eso digo que es momento para los grandes".