Los equipos de Boca y River para el Superclásico en La Bombonera

Equipo que gana, no se toca, a menos que tengas el regreso de un campeón del mundo. El Sifón pondrá el mismo equipo que viene de vencer por 2 a 1 a Estudiantes en La Plata salvo por el ingreso de Leandro Paredes por Tomás Belmonte. El volante de la Selección Argentina cumplió contra el Pincha su suspensión por haber llegado al límite de amarillas.

Por otro lado, el DT exigió a Edinson Cavani, respondió bien y estará convocado para el derby en La Bombonera. Si bien no superó su distensión en el psoas derecho, el Matador significa mucho para el cuerpo técnico y también es otra variante para tener en cuenta para al menos unos minutos.

De esta manera, Ubeda pararía un 11 con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. Con este equipo, el club azul y oro buscará quedarse con el Superclásico y sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

image

Por su parte, Gallardo tiene definido al ídolo Franco Armani en el arco y una defensa de cinco hombres con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Después, para adelante solo están confirmados Enzo Pérez (hombre de mucha experiencia de duelos de este estilo), Juan Fernando Quintero y Maxi Salas.

El Muñeco mantiene tres dudas en el mediocampo-ataque: Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, Maximiliano Meza o Nacho Fernández y Santiago Lencina o Sebastián Driussi. Sí, con altas y bajas de todos estos nombres, el DT no sabe por quién jugársela para este duelo siempre muy importante para todos.

De esta manera, éste sería el 11 de Gallardo para ir a La Bombonera: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Galoppo o Castaño o Meza o Fernández; Santiago Lencina o Sebastián Driussi, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.