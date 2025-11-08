Fútbol |

Racing le ganó a Defensa y Justicia en un Cilindro a puertas cerradas y se metió en zona de playoffs

En su estadio vacío por sanción de Aprevide, la Academia se impuso por 1 a 0 ante el Halcón por la fecha 15 del Torneo Clausura y sueña con clasificar a la próxima instancia.

Racing le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia en un Cilindro de Avellaneda a puertas cerradas y se metió en zona de clasificación del Torneo Clausura. En su estadio vacío por la sanción de Aprevide por su recibimiento a Flamengo por Copa Libertadores, la Academia se impuso gracias al gol de Duván Vergara a los 41 minutos de juego.

El local realizó un muy buen partido, en especial en el primer tiempo, y fue un justo ganador ante Defensa. El gol de Vergara llegó después de un rápido saque de arco super preciso de Facundo Cambeses, que puso al colombiano a pelear los defensores, a quiénes les ganó y luego amagó a Enrique Bologna y marcó el tanto del triunfo.

La Academia pudo ampliar el marcador pero le faltó contundencia y por eso, por no liquidar la historia, terminó sufriendo los minutos finales. El Halcón fue con mucho empuje y buen juego pero no logró empatar el encuentro. Fue triunfo 1 a 0 de Racing a Defensa, un triunfo clave para sus aspiraciones.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escaló al cuarto lugar del Grupo A con 22 puntos y cerrará la fecha dentro de la zona de playoffs, a los cuales accederá si le gana a Newell's Old Boys de Rosario en la próxima y última jornada en el estadio Marcelo Bielsa. Además, la Academia alcanzó las 50 unidades en la tabla anual y puso un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una inmejorable chance de meterse en zona de playoffs y ahora deberá ganar en la última jornada, donde recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en Florencio Varela, y esperar otros resultados.

