Con el VAR como protagonista, Rosario Central y San Lorenzo empataron en Arroyito

San Lorenzo abrió el marcador a los 31 minutos de juego con una jugada preparada de tiro libre que terminó con un cabezazo de Gastón Hernández con destino de gol. Sin embargo, por un leve offside, el línea levantó la bandera y el VAR confirmó la decisión del juez.

Damián Ayude, entrenador del Ciclón, reclamó con mucha vehemencia y terminó expulsado. Más allá de quedarse sin su técnico, el visitante continuó siendo superior en toda la primera etapa, aproximándose con peligro pero sin la claridad necesaria en los minutos finales. Y se fueron 0 a 0 al descanso.

Luego, Rosario Central fue el protagonista del complemento y marcó, curiosamente, también a los 31 minutos y tuvo el mismo destino: anulación. Con un excelso cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Ángel Di María, Enzo Giménez hacía delirar a todo el Gigante de Arroyito, pero finalmente no fue cobrado.

Tras pedido del VAR, el árbitro fue a revisar la jugada y consideró que intervino en el gol Juan Cruz Komar, quien estaba adelantado. Por eso, continuó el 0 a 0 en el marcador, que se mantuvo hasta el final. El Canalla, en unas de las últimas, pudo ganarlo con un gran cabezazo de Alejo Véliz que Orlando Gill mandó al córner.

Con esta igualdad, Rosario Central se mantiene líder de la Zona B del Torneo Clausura con 31 puntos. Por su parte, San Lorenzo quedó quinto con 23 unidades y aspira a terminar lo más alto posible, aunque está confirmado que jugará los playoffs. Ahora, por la última jornada de fase regular, el Canalla visitará a Independiente y el Ciclón recibirá a Sarmiento.