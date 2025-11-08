Huracán perdió con Newell's, complicó su clasificación y se fue silbado del Ducó

El duelo entre Huracán y Newell's comenzó parejo. El local controló la posesión de la pelota ante un cuadro visitante que se plantó en su propio campo con una línea de cinco en el fondo, que resultó para controlar el juego de posesión del equipo de Kudelka y después lastimar en ataque.

La Lepra abrió el marcador a los 27 minutos de juego a partir de un largo saque de arco de Juan Espínola. Carlos González peinó la pelota y rompió la defensa del Globo. Luciano Herrera quedó solo frente al arco y definió de manera cruzada para vencer la resistencia de Hernán Galíndez.

El público presente en Parque Patricios hizo sentir su descontento y su impaciencia agravó los problemas del equipo de Frank Darío Kudelka. Después de una desinteligencia defensiva, Herrera le robó la pelota a Fabio Pereyra y se fue solo contra el arquero del Globo. Sin embargo, el atacante se durmió con la pelota en los pies y el defensor logró recuperarse antes de que defina.

No obstante, Newell’s aumentó la ventaja a los 36 minutos. La fórmula fue similar al primer tanto: pelotazo en largo, la ofensiva ganó la disputa área y, en este caso, fue Cocoliso González el que remató para estampar el 2-0. La reacción de la hinchada no se hizo esperar y comenzaron a cantar contra los futbolistas por el endeble presente del equipo.

El complemento se desarrolló con un clima extremadamente adverso para Huracán. Los fuertes reproches que bajaban desde todas las tribunas del estadio profundizaban el mal desempeño de varios futbolistas, con una tensión que siguió aumentando con el correr de los minutos.

El cuadro dirigido por Lucas Bernardi se hundió cada vez más sobre su propio arco y Huracán monopolizó completamente la tenencia del balón, aunque le costó generar peligro. De esta manera, el visitante selló su triunfo 2 a 0 en Parque Patricios.

De esta manera, Newell’s quedó al borde de asegurar su permanencia en la Primera División, algo que podría concertar en esta misma jornada en caso de que se den los resultados necesarios. La Lepra llegó a las 33 unidades y no puede ser superado por ninguno de sus rivales directos.

En caso de que San Martín de San Juan (27) y Aldosivi (27) pierdan sus respectivos encuentros, le permitirán al elenco rosarino mantener la categoría. El Santo se medirá contra Lanús de local, mientras que el Tiburón hará lo propio fuera de su casa contra Banfield.

Del otro lado, Huracán profundizó su crisis y peligra su presencia en los playoffs del Torneo Clausura. El Globo cayó hasta la undécima ubicación en la zona A con 19 unidades y dependerá de otros resultados si quiere meterse en la fase final.