Fernando Morientes, ídolo del Real Madrid, picanteó al Barcelona

"El Barcelona se está reforzando magníficamente bien porque no ganó la Liga, la Copa, la Champions, nada", tiró Morientes, quien antes había destacado la gran victoria del Barsa ante Pumas (6-0) en el trofeo Joan Gamper y luego agregó: "Los que tienen que reforzarse son los demás, el equipo a batir en España y en Europa es el Real Madrid".

Además, le consultaron sobre quién cree que será el pichichi de La Liga, si Karim Benzema o Robert Lewandowski. "Esta difícil saberlo. Estamos hablando de dos de los mejores delanteros del mundo. La incógnita es como se va a adaptar Lewandowski al Barcelona y a la Liga. De Benzema no se puede decir más, cada año parece que hace una metamorfosis y es mucho mejor e importante. Es el jugado más relevante de su equipo. No soy adivino, pero si me tengo que quedar con uno, elijo a Benzema porque está aclimatado".

Sus declaraciones fueron este miércoles en México, donde se desarrolló la presentación del acuerdo entre La Liga, de donde es embajador, y Chubb, una empresa de seguros estadounidense constituida en Suiza. "Es un enorme placer estar aquí. Hoy es un día importante para dos empresas lideres. Estoy muy orgulloso de estar en México, en el nacimiento de este acuerdo. La Liga viene de trabajando bien, realizando muchos acuerdos con marcas de todo el mundo y espero que este acuerdo sea fructífero para las dos partes".