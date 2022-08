Eliana Guercio furiosa contra Racing tras las críticas a Sergio Romero

historia-guercio_w862.webp

Luego de que Chiquito fuera presentado en Boca, Blanco fue contundente en Radio La Red: "No voy a llamar a Romero, el club y yo tenemos la consciencia tranquila, hicimos lo que teníamos que hacer. Por un tiempo largo tendrá las puertas cerradas del club".

A la dirigencia de Racing la llegada del subcampeón del mundo en 2014 al Xeneize le dolió además porque días atrás estuvo haciendo parte de su rehabilitación de una lesión en una de sus rodillas en las instalaciones del club.

Justamente en su estadía en el predio Tita Matiussi, el arquero fue entrevistado acerca de una posible vuelta y sostuvo que no tuvo ninguna propuesta formal, pero que sí lo llamaron: "Cuando (Diego) Milito era mánager me dijo que esta era mi casa y que me querían, pero la realidad es que era difícil porque me tenían que comprar, estaba en Manchester United y no era el momento. Ahora hay buenos arqueros también, el puesto está cubierto".