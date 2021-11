Franco Armani: "Para nosotros son todas finales"

Armani fue elegido por la figura del partido y luego de la igualdad analizó: "La verdad es que fue un partido duro, sabíamos que Estudiantes nos iba a plantear un partido de esa manera como siempre lo hace. Lo importante es que sumamos y seguimos teniendo una diferencia buena con Estudiantes. Hay que seguir sumando y obviamente hacer valer este punto el domingo en casa sumando de a tres"

"No es un equipo que juegue y nos complique jugando al fútbol, son todas pelotas aéreas, todos choques y segundas jugadas. De esa manera se generaron las posibilidades del gol de ellos", agregó sobre el rendimiento del Pincha.

En referencia a su buena actuación comentó: "Es como siempre digo, cuando hay trabajo hay que estar y hoy tuve trabajo. En los momentos que el equipo me necesita hay que estar para darles un respiro. Obviamente hay partidos que llegan pocos y hoy Estudiantes llegó varias veces y pude estar cuando el equipo me necesitó".

"Se pateó mucho al arco. Juego de fricción, de rose y fuerte. A veces no podíamos jugar el estilo de juego que sabemos hacer, pelota al piso y jugar. Hoy no se podía porque fue un equipo que presionada y no nos dejó jugar, nos hizo sentir incómodos por momentos", continuó.

"Hay que seguir, todos los partidos van a ser difíciles y de acá al final ningún equipo te va a regalar nada. Sabemos que a nosotros nos sale jugar de otra manera y hay que estar preparado. Para nosotros son todas finales. La idea es sumar y no perder, hoy se sumó un punto. Lo importante ahora es con Patronato en nuestra cancha sumar de a tres y seguir sacando ventaja hasta el final", concluyó Franco Armani.

Quien también habló fue Enzo Fernández. El mediocampista confesó que "fue un partido duro".

"El primer tiempo manejamos mejor la pelota, en el segundo ellos cerraron los espacios y tuvimos pocas claras. El punto sirve para seguir sumando".

Al ser consultado por la amarilla que recibió a pocos minutos de comenzar el encuentro respondió "En el foul no lo veo, quiero rechazar y me aparece el jugador de Estudiantes. No me condicionó la amarilla porque fue un partido tranquilo".



"Siempre nos propusimos jugar, tener la pelota, manejar los tiempos y me voy contento por el rendimiento del equipo. El empate sirve para seguir sumando, esto es largo así que vamos por más", finalizó Fernández.