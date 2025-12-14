Los equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura y clasificó a la Libertadores. Qué clubes lo acompañarán y cuáles jugarán la Sudamericana.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura ante Racing en Santiago del Estero y clasificó a la Copa Libertadores 2026. Tras esta definición super pareja, que se definió en la tanda de los penales, quedaron confirmados los 13 equipos argentinos que jugarán competencia internacional el próximo año.