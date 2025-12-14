Fútbol |

Los equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura y clasificó a la Libertadores. Qué clubes lo acompañarán y cuáles jugarán la Sudamericana.

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura ante Racing en Santiago del Estero y clasificó a la Copa Libertadores 2026. Tras esta definición super pareja, que se definió en la tanda de los penales, quedaron confirmados los 13 equipos argentinos que jugarán competencia internacional el próximo año.

Los clasificados a la Copa Libertadores

Platense (Campeón Torneo Apertura)

Estudiantes (Campeón Torneo Clausura)

Independiente Rivadavia (Campeón Copa Argentina)

Lanús (Campeón Copa Sudamericana 2025)

Rosario Central (1° de la Tabla Anual)

Boca Juniors (2° de la Tabla Anual)

Argentinos Juniors (3″ de la Tabla Anual, jugará el Repechaje)

Los clasificados a la Copa Sudamericana

River Plate (4° de la Tabla Anual)

Racing (5° de la Tabla Anual)

Deportivo Riestra (6° de la Tabla Anual)

San Lorenzo (7° de la Tabla Anual)

Tigre (9° de la Tabla Anual)

Barracas Central (10° de la Tabla Anual)

