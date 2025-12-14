Video: el abrazo masivo de los hinchas a Juan Sebastián Verón tras la obtención del títiulo

¡Un presidente de un club viendo una final en la tribuna con los hinchas y festejando con ellos mismos la consagración! Es difícil recodar una imagen similar en la historia del fútbol argentino y mundial. Es un momento que recorrerá el mundo entero.

Pese a ser suspendido por seis meses como dirigente por la AFA, por haber indicado realizar el pasillo de espaldas a Rosario Central por creer injusta la decisión de la entidad, Verón decidió estar acompañando al equipo y, sin poder hacerlo como presidente, lo hizo como un hincha más.

Acompañado de su esposa, Valentina Martín, Verón disfrutó y sufrió de la final del Torneo Clausura. Por momentos cantó con los hinchas y por otros estuvo padeciendo como uno más cuando su equipo perdía 1 a 0 en Santiago del Estero. También festejó con todo el gol agónico de Guido Carrillo y la posterior consagración en los penales.

Juan Sebastián Verón cada día agiganta más su historia en Estudiantes, siguiendo el legado del eterno Juan Ramón Verón. Campeón del Nacional B, dos veces de Primera División y de la Copa Libertadores como jugador, la Brujita lleva también cuatro estrellas logradas como dirigente de la institución.