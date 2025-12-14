Gustavo Costas, golpeado tras perder la final del Torneo Clausura: "Quedo en deuda"

“Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, arrancó Costas en conferencia de prensa. “Agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener”, agregó el técnico, quien se sentó, dio su mensaje y se marchó sin recibir preguntas.

En su discurso, también remarcó que el equipo estuvo a la altura desde lo físico, uno de sus temores antes de la final: “No nos llevaron por delante; hicimos un buen partido. No tuvimos tantas chances, pero ellos tampoco nos generaron mucho en el encuentro”.

Embed

A su vez, el estratega subrayó la entrega de sus dirigidos durante toda la temporada: “Jugaron desgarrados, con operaciones… dieron todo, dejaron todo y pienso que merecíamos un poco más como grupo”. Y no dudó en reconocer al campeón: “Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron”.

Por último, antes de retirarse sin aceptar preguntas, dejó un mensaje para la gente: “Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante”. La frase final del entrenador marcó su estado de ánimo tras el duro cierre del año: “Pienso que podríamos haber llegado a ganar algo más. Yo dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”.