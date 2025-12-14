Video: Chiqui Tapia protagonizó la premiación a Estudiantes

En medio de su conflicto con Verón, el presidente de la AFA estuvo presente en la entrega del trofeo y las medallas al Pincha, flamante campeón del Torneo Clausura.
En medio de su conflicto con Juan Sebastián Verón, Claudio Tapia protagonizó la premiación de Estudiantes en el Torneo Clausura. El presidente de la AFA estuvo presente en la entrega del trofeo y las medallas al Pincha, que venció por penales a Racing en el partido decisivo llevado a cabo en Santiago del Estero.
El plantel y cuerpo técnico de Estudiantes tuvieron una fría postura ante Tapia, limitándose a darle la mano y nada más. Ramiro Funes Mori, Cristian Medina y Lucas Alario, quienes compartieron tiempo con el Chiqui al ser parte de la Selección Argentina ya sea Mayor o juveniles, también le dieron un beso en el saludo.
Santiago Ascacíbar, capitán del club platense, le dio la mano al presidente de la AFA antes de recibir su medalla y alzar este nuevo trofeo del Pincha, que la próxima semana irá por el Trofeo de Campeones ante Platense. Todo esto con la mirada de Verón desde la tribuna por la suspensión de seis meses que le impuso la AFA por el pasillo de espaldas a Rosario Central, en modo de protesta por la decisión de consagrarlo campeón.
Pocos minutos más tarde, Tapia extendió sus felicitaciones también en redes sociales, dedicando un posteo en su cuenta personal de X (previamente conocido como Twitter): "Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes de La Plata por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha".
