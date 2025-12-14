Video: Chiqui Tapia protagonizó la premiación a Estudiantes

El plantel y cuerpo técnico de Estudiantes tuvieron una fría postura ante Tapia, limitándose a darle la mano y nada más. Ramiro Funes Mori, Cristian Medina y Lucas Alario, quienes compartieron tiempo con el Chiqui al ser parte de la Selección Argentina ya sea Mayor o juveniles, también le dieron un beso en el saludo.

Embed ¡CHIQUI TAPIA EN LA PREMIACIÓN!



Mientras Juan Sebastián Verón estaba en la tribuna, el dirigente de AFA entregó las medallas al plantel de Estudiantes#Clausura pic.twitter.com/XNEcNyfFuH — Nexogol (@nexogol) December 14, 2025

Embed El FRIO SALUDO de EDUARDO DOMÍNGUEZ a CLAUDIO 'CHIQUI' TAPIA en la premiación de ESTUDIANTES DE LA PLATA CAMPEÓN.pic.twitter.com/0bQYds4Iu0 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) December 14, 2025

Santiago Ascacíbar, capitán del club platense, le dio la mano al presidente de la AFA antes de recibir su medalla y alzar este nuevo trofeo del Pincha, que la próxima semana irá por el Trofeo de Campeones ante Platense. Todo esto con la mirada de Verón desde la tribuna por la suspensión de seis meses que le impuso la AFA por el pasillo de espaldas a Rosario Central, en modo de protesta por la decisión de consagrarlo campeón.

Pocos minutos más tarde, Tapia extendió sus felicitaciones también en redes sociales, dedicando un posteo en su cuenta personal de X (previamente conocido como Twitter): "Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes de La Plata por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha".