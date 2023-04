Gabriel Rojas y Gonzalo Piovi siguen esperando para volver

La Academia se estrenará el miércoles en el certamen internacional, frente a Ñublense en Chile. Y aunque Fernando Gago esperaba poder contar con al menos uno de los dos zurdos, ninguno estará disponible y es probable que incluso no viajen y se queden en Buenos Aires entrenando.

Este lunes, el plantel de Racing practicó dividido: quienes jugaron contra Huracán el sábado hicieron trabajos regenerativos, mientras que el resto hizo trabajos de fuerza y fútbol en espacios reducido. En este último grupo entró Gabriel Rojas, quien se bancó las exigencias a la par de sus compañeros, entrando así en la etapa final de la recuperación.

Esta es una buena noticia para Gago, ya que el plazo de recuperación estimado para el lateral izquierdo que llegó en el último mercado de pases era de un mes, y teniendo en cuenta que la lesión fue el 17 de abril, apenas pasaron 17 días. Rojas volvió en tiempo récord, pero de todos modos quedará afuera del debut copero, al menos en el equipo titular.

Por el contrario, los tiempos de Piovi se extendieron más de lo previsto: el ex Colón, que sufrió un desgarro en el recto anterior de su pierna izquierda, debería haber vuelto el pasado fin de semana. Pero no solo no regresó sino que además continúa entrenando diferenciado. Así, parece difícil hasta imaginar un retorno de cara a la próxima fecha de la LPF, el sábado ante Gimnasia de La Plata.

Ante este panorama, todo indica que frente a Ñublense Gago repetirá la defensa que viene de jugar contra Huracán, con Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emanuel Insúa y Óscar Opazo. Aunque otras opciones que tiene el DT son correr a Insúa a la banda y poner otro zaguero: Jonathan Galván o Tomás Avilés.

Matías Rojas y una reunión que ilusiona

El representante del volante paraguayo, cuyo contrato finaliza el 30 de junio, se juntará el jueves con los dirigentes de Racing para renegociar los términos de una posible renovación: la CD encabezada por Víctor Blanco y compañía se estirará en los números y le ofrecerá ser uno de los mejores pagos del plantel. También podría sumarse una promesa de venta. ¿Alcanzará para que ponga la firma?