Galtier negó sus dichos racistas, pero en PSG analizan echarlo

En las últimas horas, RMC Sport y otros medios franceses publicaron un correo electrónico que Julien Fournier, el ex director de fútbol del Niza, envió a los propietarios del club, y en el que acusa a Galtier de decir que el plantel tenía demasiados jugadores negros y musulmanes.

"Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo 'puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho' (el hijo de Galtier es agente de jugadores y también había hablado con Fournier para comentarle las palabras del técnico). Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era cierta", iniciaba ese mail.

Y seguía: "Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad existente en la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes dentro del equipo. Y que fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros, que no se corresponde con la ciudad ni con lo que la gente pide".

En el pasado, Fournier habló de problemas graves con Galtier durante una entrevista con RMC, diciendo que el técnico del PSG "no volvería a entrar a un vestuario en Francia o en Europa" si explicara los motivos de su disputa.

En un comunicado que su abogado divulgó a medios franceses, Galtier afirmó que "se enteró con asombro de las declaraciones insultantes y difamatorias" e indicó que emprenderá medidas legales que no especificó. Al mismo tiempo, un grupo prominente de la hinchada del PSG pidió la salida del técnico si se confirma que formuló los supuestos comentarios.

"El Colectivo Ultras París sigue de cerca el caso Galtier. Si se comprueban los hechos que se le acusan, es inaceptable que esta persona siga en la estructura organizativa del club", dijeron los hinchas en un comunicado. "Queremos recordar que siempre hemos estado en contra de cualquier tipo de discriminación".

Ante esta situación, Nasser Al Khelaifi ordenó iniciar una investigación para comprobar si esos supuestos dichos del actual DT del PSG son ciertos. Y de ser así, lo despediría inmediatamente, según informó RMC Sport. Vale destacar que Galtier ya camina por la cuerda floja luego de la eliminación de la UEFA Champions League en octavos de final.