Golpe bajo para Banfield: Estudiantes (RC) lo dejó afuera de la Copa Argentina

Fue un desahogo para el León del Imperio. Un premio al arduo trabajo y a su consistencia para cuidar como oro la ventaja que había conseguido promediando los 20 minutos del primer periodo. Con su oficio de equipo de ascenso, supo aguantar durante más de tres cuartos de partido ante un Taladro inofensivo, nervioso y de pocas ideas.

El conjunto de Río Cuarto encontró agua en el desierto cuando el reloj estaba en 22 y el partido se inclinaba más para los del Sur. Tras una recuperación en la línea media y un desorden de la defensa banfileña, Mateo Bajamich asistió desde el círculo central para la Nicolás Talpone, que con la corrida de su vida superó a los dos centrales y casi cayéndose definió ante la salida del arquero.

Banfield, no solo con la necesidad de conseguir el empate si no con la presión de no pasar papelones, fue a buscar la igualdad. Pero tropezó en sus intentos y los nervios le jugaron una mala pasada. El único punta, Milton Giménez, quedó muy lejos de los opacos destellos de Braian Alemán. En el primer tiempo todo murió en centros imprecisos y despejes de los cordobeses.

Para el complemento insistió el Taladro. Estudiantes se replegó abajo, juntó marcas y se dispuso a guardar en un cajón el 1-0. Para los del Sur estuvo cerca tras su ingreso Sebastián Sosa Sánchez, pero el guardameta respondió bien posicionado. Alemán, de tiro libre, también avisó.

No le encontró la vuelta Banfield y se quedó afuera de la Copa Argentina en 16avos. Estudiantes de Río Cuarto hizo la heroica y ahora enfrentará a otro equipo de la máxima categoría: Defensa y Justicia.