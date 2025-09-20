Gran triunfo de Sarmiento en su visita a Barracas Central

El único tanto del encuentro lo marcó el mediocampista Carlos Villalba, sobre a los 22 minutos del primer tiempo.

El equipo dirigido por Facundo Sava supo aprovechar su oportunidad en un partido trabado y con pocas situaciones claras. A pesar de que a los 38 minutos del primer tiempo expulsaron al entrenador de Sarmiento, el equipo mostró carácter para sostener la ventaja.

Con esta victoria, Sarmiento sumó su tercer triunfo en los últimos cinco partidos desde la llegada de Sava y alcanzó 10 de los 15 puntos posibles en esos duelos en la Zona B. De esta manera, logró meterse en zona de clasificación, quedando sexto, y sumó doce unidades.

Por su parte, Barracas Central, dirigido por Rubén Insua, dejó escapar la chance de quedar como único líder de la Zona A y ahora comparte la cima con Unión de Santa Fe, por lo que ambos cuentan con 15 puntos.

Síntesis del partido:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Insua.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Carlos Villalba, Elián Giménez, Julián Contrera, Jonatan Gómez, Gastón González; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 22m. Carlos Villalba (S).

Cambios en el segundo tiempo: 0m. Leandro Suhr por Julián Contrera (S). 15m. Facundo Mater por Rafael Barrios, Jonathan Candia por Iván Tapia y Siro Rosané por Dardo Miloc (B). 19m. Manuel García por Jonatan Gómez (S). 23m. Yair Arismendi por Gastón González y Renzo Orihuela por Carlos Villalba (S). 30m. Nahuel Barrios por Tomás Porra (B). 33m. Federico Paradela por Elián Giménez (S). 39m. Nicolás Blandi por Fernando Tobio (B).

Estadio: Barracas Central.

Árbitro: Nicolás Ramírez.