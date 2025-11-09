El padre de Leandro Paredes sobre Paulo Dybala: "Va a venir y van a jugar juntos"

Daniel dialogaba con Cadena Xeneize cuando comenzó a dar detalles sobre la gestación del desembarco de Dybala: "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera", apuntó aludiendo a la próxima paternidad del cordobés.

Dybala es un nombre que siempre sonó como posibilidad en los últimos años, aunque naturalmente nunca pareció gravitar seriamente ante las diferencias económicas entre lo que pueden ofrecer Europa y la Argentina. Sin embargo, a sus 31 años el fluido diálogo con Paredes, el boleto a la Copa Libertadores 2026, el aluvión de campeones mundiales al fútbol argentino y el sueño latente de jugar en el club de sus amores podrían contrapesar la renovación en Italia.

Roma lidera la Serie A junto a Inter y Paulo se erige como una de sus figuras, aunque actualmente es baja por un desgarro en el isquiotibial izquierdo que se produjo al patear y errar un penal frente a Milan. Inoportuna, la lesión también lo descartó de una convocatoria para la última fecha FIFA del año de parte de Lionel Scaloni, en cuya consideración viene siendo relegado.