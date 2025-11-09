Juan Fernando Quintero se enojó con un periodista: "Jamás le haría la cama a un entrenador"

Ante el pedido de "argumentos futbolísticos para pensar en salir campeón y clasificar a la Libertadores", Juanfer respondió: "Tú haces preguntas muy especiales... Yo defiendo a mis compañeros, a un escudo grandísimo, he hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar, obviamente vivimos un presente muy difícil pero tampoco les damos de comer a cosas que no importan".

El ida y vuelta causó un pequeño revuelo con intervención de otros periodistas, y el volante acusó: "Él dijo que le soltamos la mano al entrenador. Son percepciones, si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dice? Me parece que no eres profesional por esta situación. Discúlpame, te lo respondo, cada uno tiene su profesión, se respeta. Nadie pone en duda nunca tu aptitud como ser humano pero en esas preguntas siempre está el morbo. Discúlpame porque aquí nadie pone en duda eso, ¿sabes?".

Cada vez más enroscado en su enojo, Quintero cerró: "Me dolió, aún así nunca te falté el respeto. Mi trabajo fue bueno, regular o malo pero jamás le haría la cama a un entrenador. Excavar y excavar donde no hay y meterle carbón a la cosa no tiene nada que ver. Ahora tenemos una oportunidad, ojalá Dios quiera ganemos y cuando quedemos campeones no digan nada".

Por otro lado, Quintero expresó: "(Quiero) Pedirle disculpas a la gente, sabemos la situación que estamos pasando, nunca nos había pasado. A veces tenemos que darnos cuenta de dónde estamos, a veces lo que pasa nos fortalece. Tenemos que interiorizar, mirar qué errores estamos cometiendo y estar a la altura de la situación".

"Nadie quiere perder un clásico, tocamos fondo. En mi caso, levanto la cabeza, nos queda otro juego, siempre pensar en positivo. Tenemos otra oportunidad contra Vélez para pensar qué es lo que queremos, tenemos que hacer obviamente una autocrítica", agregó.

"El fútbol es subjetivo, nadie tiene la verdad, si hubiéramos metido las jugadas claras en el segundo tiempo sería diferente. Es una seguidilla muy difícil que no está a la altura de River, al menos yo nunca la he vivido en este club. Es bueno que esto pase para ver quién saca la jerarquía, la rebeldía", concluyó.