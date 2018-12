Gustavo Alfaro le dijo adiós a Huracán con un comunicado

El texto completo:

“Deseo expresar a través de este comunicado y en mi nombre y el de mi CT, la finalización de mi vínculo con el Club Atlético Huracán. Decisión muy compleja para mí, desde lo emocional y desde lo deportivo. Viví 18 meses maravillosos e inolvidables en el club. Sentí mucho respeto y mucho apoyo desde el momento en que llegué”, arranca el discurso del técnico, para agregar que “las razones y las causas no son sencillas de explicar, o tal vez de aceptar”. Y sin nombrar a Boca, confirma que “en esta etapa de cierre de mi carrera, soy convocado a un proyecto deportivo, por el cual desearía atravesar. Se que esto no es fácil de entender o de aceptar cuando se analiza desde la pasión y no desde la razón. Se que quedará gente dolida, defraudada, o tal vez decepcionada”. Emocionado por su salida, agrega que “para mí no quedan más que palabras de gratitud para el Mundo Huracán. Comenzando con el presidente Alejandro Nadur”, y también aclara que “a la gente le pido perdón, no le pido que me entienda. Solo les agradezco cada voz de aliento”. Para cerrar así: “Hoy, con dolor siento que tengo que partir. Se que este pequeño legado de 18 meses está fuertemente a resguardo en la mente de sus dirigentes y en el corazón de sus jugadores. GRACIAS HURACAN, CON DOLOR LES DIGO ADIOS”.