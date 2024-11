Gustavo Costas habló sobre su amor por Racing: "Me gustaría estar en la tribuna el sábado"

La Academia irá por el título este sábado desde las 17 en Asunción ante un tremendo marco de fanáticos que ya está en viaje a Paraguay, algunos con entradas y otros sin tickets. Por eso las autoridades del país vecinos ya dispusieron que haya tres pantallas gigantes en la capirtal para albergar a lo simpatizantes blñanquicelestes que no puedan ingresar al estadio.

Costas nació simpatizante de Racing y a horas del partido más importante de su equipo en los últimos 20 años palpita el encuentro como un hincha más.

"Me gustaría estar en la tribuna disfrutando un poco todo esto. Yo como hincha no pude disfrutarlo porque en la época del 70 no la pasábamos bien. Íbamos sabiendo que perdíamos", contó Costas en ESPN. "La gente de Racing hace cosas distintas a los demás, son muy especiales y hoy lo que están viviendo ellos nunca lo ví", añadió.

"Yo le dije a los jugadores que ellos generaron todo esto. Transformaron todos los palazos. Decían que nos teníamos que ir todos, que éramos un desastre. Pero ellos lograron revolucionar todo y ahora la gente está feliz".

"Hace tres días que no duermo, pero quiero vivirlo así. He ayudado a mucha gente a conseguir entradas porque tenemos que estar todos juntos", remarcó el experimentado entrenador. "Este es el momento más emotivo que viví con Racing. Estoy como cualquier hincha. No recuerdo a la gente así llorando como con Corinthians", agregó.

La palabra de sus conducidos

Bruno Zuculini, Adrián Maravilla Martínez y Gabriel Arias hablaron acerca del fanatismo del director técnico por el club de Avellaneda y señalaron que lo transmite debido a que "es un enfermo de Racing".

El mediocampista Zuculini, que surgió de las inferiores de la Academia y volvió este año al club luego de 10 años, reconoció que Costas "es un fanático de Racing, es un enfermo y lo transmite", y que "en cada charla y en cada video transmite lo importante que es Racing".

Además, subrayó que "él salió campeón en este club, fue capitán y es referente. Es un ídolo para nosotros. Me siento muy reflejado en él, tengo admiración por él y ojalá pueda lograr un poquito de lo que logró".

A su vez, el arquero Gabriel Arias sostuvo que "Gustavo es un hincha. Es convivir constantemente con alguien que ama el club y se desvive por el club. Es un loco lindo".

Por último, el delantero Adrián Martínez expresó que Costas "es muy pasional, transmite mucho lo que es Racing. Uno lo ve y dice está loco, se va a morir".