Gustavo Costas inició su cumpleaños con la Recopa: "Es el mejor regalo de mi vida"

"Fue un regalo espectacular. Es el cumpleaños más lindo que voy a pasar en mi vida. Lástima que no tengo a mi viejo. Es uno de los más lindos que me pudieron haber sido", contó Costas, quien entró en la páginas de los grandes entrenadores de Racing con la obtención de la Sudamericana 2024 y esta Recopa 2025.

"Estos chicos se merecían todo. Lo jugaron como allá. Comprometidos, con el compromiso que tienen con la institución. Lo ganó el grupo. En las malas también me tocó decirlo. Hicieron dos partidos como tenían que jugarlo. No quería irme campeón perdiendo 1 a 0. Teníamos que salir a jugar de entrada. Campeón es el que gana las dos finales y lo demostramos. Los chicos lo demostraron en un partido bárbaro. Hicimos casi media hora al arquero figura", comentó.

Embed "ME HICIERON EL MEJOR REGALO DE MI VIDA." Gustavo Costas comenzó su cumpleaños con la CONMEBOL #Recopa.



La CONMEBOL #Recopa 2025, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/yrR9RPrAuo — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2025

Además, el técnico hizo hincapié en el sentido de pertenencia que ha logrado generar en sus jugadores que, según él, "ya son todos de Racing". "El equipo cuando tuvo que defender lo hizo, cuando teníamos que atacar supimos por dónde. Es elogiable. Se los dije a los hinchas, este grupo es para sacarse el sombrero. No se mereció tantas críticas. Es muy humilde y está muy junto, sabe lo que quiere. Por la camiseta y el escudo se tiran de cabeza", aseguró.

A lo que agregó: "Es un grupo comprometido, le inculcamos lo que es Racing. A veces me paso. Hay partidos que perdimos por mi culpa porque los levantaba, entraba a la pieza y les preguntaba en qué estaban pensando, y había que pensar en la Recopa. Y quizás partidos no pudimos sacarlo adelante por mi culpa y me hago cargo. Nos involucramos tanto en algo internacional que..."

Lejos de quedarse en las mieles del triunfo, el DT aseguró que irán por más: "Claro que vamos a ir por la Libertadores: queremos llevar a Racing a lo más alto. Logramos dos títulos importantes después de 36 años, de cuando jugaba yo. Ahora vamos por más. Tenemos que ir por más. No nos podemos quedar ahora".

Por último, el DT se acordó de los dos hinchas baleados en Rio de Janeiro, a quienes acompañó junto con Diego Milito desde el hospital en la previa de la final frente a Botafogo. "Agradecerle a Botafogo por los chicos que fueron heridos en la playa y nos ayudaron muchísimo, nos mandaron una traductora para que estuviera al lado nuestro en los hospitales. A Chiqui Tapia, a la AFA porque mandó su gente. Se están haciendo cargo de todo. Botafogo también se quiere hacer cargo. Quiero agradecerles. Para Gabriel y Christian, les deseamos lo mejor. Se la dedicamos a ellos, de corazón", cerró.