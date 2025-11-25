Gustavo Costas: "Pensé que nos ganaban de nuevo con la camiseta, pero estos chicos dan vuelta la historia"

"Antes de empezar, gracias a los jugadores. Esto es todo de ellos. En las malas, en las buenas, cuando perdíamos o ganábamos. Podemos jugar bien o mal, tirar pelotazos o lo que quieran. Pero estos pibes se juegan la vida. Había pibes que no estaban para jugar. Se ganó con el corazón, con el alma", valoró el flamante entrenador.

"A Santi (Sosa) hay que hacerle 10 estatuas. Duván (Vergara), (Juan) Nardoni, (Gastón) Martirena tuvo un golpe con (Adrián) Fernández en una práctica y tiene el tobillo hinchadísimo. Dios los premió", consideró sobre el esfuerzo de los futbolistas tocados.

"Vamos a ir a buscar el campeonato, como dije el otro día, y como se los dije a ellos. Tienen un sentido de pertenencia que no todos los equipos tienen", avisó Costas, que repasó el camino en un certamen que en algún momento descuidó frente a la Copa: "Nos dolió muchísimo quedar afuera de la Libertadores. Pero teníamos esta chance y el gol ante Newell's (en la última fecha de la fase regular) nos hizo cambiar el chip para ir a buscar el campeonato".

También recordó la eliminación de la Copa Argentina a manos de River: "No era una revancha, teníamos que ganar para poder pelear y ganar el campeonato, superar esto. Era un partido especial y en estos momentos en donde el plantel muestra lo que tiene". Y agregó: "Racing esté Costas o no tiene que pelear el campeonato, hay que ponerse la vara alta".

Por último, también se refirió a los ida y vuelta del partido: "Habíamos perdido la intensidad, teníamos que volver a presionar en todo lados, a no dejar a los rivales jugar, y hoy volvimos. No nos inquietaron, estábamos muy bien, esos dos minutos fueron una lástima, pasaron a ganarnos 2-1 y después tampoco nos llegaron más. Yo pensé en ese momento que nos tiraban la camiseta y nos ganaban, pero esos chicos dan vuelta todo, hasta la historia dan vuelta".