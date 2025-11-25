Con Racing, Barracas y Gimnasia, así está el cuadro de los playoffs del Torneo Clausura

¿Cómo quedaron conformados los duelos de cuartos de final? Boca y Argentinos Juniors se medirán en La Bombonera y Lanús o Tigre jugará con Racing en un lado de la llave. Y por el otro lado Estudiantes y Central Córdoba se enfrentarán en Santiago del Estero y Gimnasia y Barracas Central chocarán en el estadio Claudio Tapia.

Los cuartos de final, que se llevarán a cabo en el estadio del mejor clasificado en la fase regular, se disputarán, a priori, el fin de semana que comienza el sábado 29 de noviembre, justo el mismo día que se jugará la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

A diferencia de lo sucedido en el Torneo Apertura que ganó Platense, en caso de igualdad al término de los 90 minutos habrá alargue y no irán directo a penales como ocurrió en la clasificación de Barracas Central ante Riestra. Si persiste el empate luego de los 30 minutos extra ahí si se definirá al clasificado desde los doce pasos.