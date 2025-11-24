River ya no depende de sí mismo: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo necesita que Boca, Argentinos Juniors o Lanús se consagren campeón en el Torneo Clausura para que liberen un cupo en la tabla anual y, al haber terminado cuarto en la misma, saque boleto al Repechaje del prestigioso certamen.

Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán en cuartos de final del Torneo Clausura. Es decir, uno de los equipos por los que alentará el club de Núñez llegará sí o sí a semifinales, pero a la vez otro no podrá acceder a esa instancia. Habrá que ver si Lanús también puede llegar a semifinales: necesita superar este miércoles a Tigre y luego a Racing después de hacer historia ganando la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y el riesgo de relajarse después de tal logro.

Si se termina dando que uno de los tres clubes gana el Torneo Clausura, River obtendrá un boleto hacia la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, aquella instancia en la que Boca quedó afuera con el Alianza Lima de Néstor "Pipo" Gorosito en la edición actual a principios de este año.

En caso de que no se termine dando, River jugará la Copa Sudamericana 2026, una oportunidad inmejorable para resurgir y a la vez una obligación más que nunca con llegar a instancias finales. Por otro lado, sería un golpe a la economía del club porque los ingresos por éste certamen son lógicamente menores a los de la Copa Libertadores.