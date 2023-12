Huracán intimará a Diego Martínez y se dilata su llegada a Boca

Martínez tiene contrato en Huracán hasta junio del 2024, por lo que más allá de que el entrenador de 45 años le haya comunicado a la dirigencia su decisión de no continuar, y que ya haya arreglado sus términos con Boca, la Comisión Directiva quemera pretende que el Gigoló pague un resarcimiento por los meses restantes de contrato, en concepto de devolución de un dinero que le pagó a la firma.

Hasta que el Globo no embolse esa suma, no firmará la rescisión del contrato. Eso significa que legalmente Martínez sigue siendo el entrenador de Huracán, y por ende, que debía presentarse este martes para el comienzo de la pretemporada. Sin embargo, el DT no estuvo en La Quemita, por lo que la dirigencia lo intimará.

“En Huracán estamos esperando que se presente y renuncie. Hoy se tenía que presentar en La Quemita a renunciar o a trabajar y nos encontramos con un comunicado de Boca. El plantel arranca la pretemporada el 3 porque Martínez así lo había decidido. Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda”, aseguró David Garzón este mediodía en diálogo con Radio La Red.

David Garzón Huracán mejor.jpg David Garzón, presidente de Huracán.

"Huracán tiene que recibir el dinero, firmamos la rescisión y listo. Nos puentearon desde el primer momento pero nosotros no vamos a ceder en nada. Tendría que tener respeto por Huracán. Que lo anuncien como nuevo DT siendo que todavía es DT de Huracán es una barbaridad”, agregó el presidente quemero.

El conflicto no solo no permite que Martínez no sea presentado como el DT de Boca, sino tampoco la asunción de Facundo Sava en el Globo. “Hablamos con él pero no podemos cerrar nada hasta que no esté decidido", aclaró Garzón. El acuerdo con el campeón de Copa Argentina con Patronato ya está, pero para poder llevarlo a los papeles primero debe desvincularse el Gigoló.

El comunicado de Boca informando el acuerdo con Diego Martínez

"Boca y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El Club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato", anunció la cuenta oficial de X que se encarga de comunicar todo lo relacionado al fútbol xeneize, "Esto es Boca".