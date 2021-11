Independiente: Ayrton Costa y Domingo Blanco, recuperados

Ayrton Costa dejó atrás el desgarro de isquiotibiales y Domingo Blanco se encuentra en óptimas condiciones tras alertar al Rojo por una contractura sufrida a los 15 minutos del cruce frente a Arsenal. Ambos futbolistas se entrenaron este miércoles a la par de sus compañeros.



“Fue para no arriesgar, para que no me pase factura”, había explicado Mingo luego de regresar a la titularidad en la última fecha del torneo local y pedir el cambio por la molestia.

En este contexto, Falcioni tendrá a su disposición a Costa y a Blanco para disputar el sábado 20 una nueva fecha de la Liga Profesional ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Dicho partido podría contar con presencia de público visitante luego de que el presidente del Ferroviario se mostrara a favor de la venta de entradas a hinchas del Rojo. Habrá que esperar la confirmación por parte del gobierno provincial.

Por otra parte, el cuerpo técnico del conjunto de Avellaneda sigue a la espera de la evolución de tres futbolistas que continúan entrenando de manera diferenciada: Braian Martínez, por una distensión en un aductor; Matías Sosa, con un esguince, y Lucas Rodríguez, que intensificó trabajos físicos para finalizar su recuperación.