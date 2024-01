Independiente compra el 50% de Jhonny Quiñónez en 24 cuotas

Luego de tantos tire y afloje de amba dirigencias, el Rojo pagará 1.000.000 en 24 cuotas por la mitad del pase de Quiñónez. El ecuatoriano, de 25 años, llegará a Buenos Aires este sábado y se hará la revisación médica, luego firmará su contrato y al tiempo se sumará a la pretemporada en Ezeiza.

El vínculo será por tres años y su ilusión es grande y lo tiene "ansioso de jugar en Independiente", según el propio jugador. "Quiero hacer un buen papel en el club para llegar a la selección. Que Tevez sea el entrenador es un plus para llegar a la Argentina", aseguró Jhonny.

¿De qué juega Quiñónez? Se despliega en el centro del campo de juego como volante central, ya sea de marca, más de tapón, o mismo así de juego. También ha tenido actuaciones jugando de media punta o por la banda, aunque se siente más cómodo por el centro. En toda su carrera como profesional jugó 184 partidos en los que marcó 24 goles y dio 16 asistencias.

"Me gusta el volante de área a área, no tanto el posicional. Fue lo que más nos costó el año pasado, pero no hay muchos así. Jhonny Quiñónez es prioridad", había dicho Tevez hace unos días cuando todavía no estaba cerrado el pase. Esto da una pauta que tal vez, Jhonny llegue más para jugar como creador y no tanto de quite y posicional.

Será el quinto refuerzo para el club de Avellaneda. Los otros son: Gabriel Ávalos (delantero de Argentinos Juniors), Ignacio Maestro Puch (delantero de Atlético Tucumán), Alex Luna (enganche / mediapunta de Atlético de Rafaela) y Adrián Sporle (lateral izquierdo de Arsenal). El Rojo ahora va por un marcador central.