Independiente confirmó la venta de Cecilio Domínguez a la MLS

Finalmente, la oferta deseada llegó desde los Estados Unidos y el delantero seguirá su carrera en el Austin FC, una franquicia que debutará el año próximo en la Major League Soccer (MLS). La venta se concretará por 4 millones de dólares que se dividirán entre Independiente y América de México que conserva el 25% de la ficha y se llevará su porcentaje.

El paraguayo arribó al Rojo procedente de conjunto mexicano por seis millones de dólares a principios del 2019, convirtiéndose en la compra más cara de la historia del club.

Un año y medio después de su llegada, el jugador que hoy cumplió 26 años partirá rumbo a Estados Unidos para continuar su carrera deportiva. Pese a mostrar su calidad durante varios encuentros en el Libertadores de América, Domínguez no cumplió con las expectativas y sus números hablan por sí solos: 42 encuentros, ocho tantos.

Entre las particularidades de la transferencia se encuentra que el club de Avellaneda aún le debe dinero a América de México y tendrá que abonar dicha deuda que se encuentra con un litigio de por medio en la FIFA, ya que aunque en otro contexto económico mundial, un año y medio atrás pagó 6.175.000 dólares por el 75 por ciento del futbolista.

Debido al retraso en los pagos, el Rojo aún no canceló US$ 3.200.000 pendientes y por eso fue multado en US$ 800.000 por el máximo ente del fútbol mundial. La idea es que Austin FC le transfiera lo adeudado a los mexicanos.

