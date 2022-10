Se trata de Ayrton Costa. "Quiero jugar en Independiente, de lo que sea pero quiero jugar", confesó en el programa partidario Muy Independiente el defensor de 23 años, surgido de las Inferiores del Rojo y que en junio de este año se fue a préstamo a Platense. “Me hizo bien irme, pude sumar minutos que era lo que me faltaba. Ojalá pueda volver a Independiente y jugar. Irte a préstamo te da experiencia y sumás minutos para volver mejor", afirmó.

Si bien el préstamo en el Calamar es hasta diciembre de 2023, el club de Avellaneda podría rescindirlo pagándole una compensación económica a los de Vicente López. El zurdo jugó 18 de los 26 partidos de la Liga Profesional y marcó dos goles, siendo uno de los puntos altos del Marrón en el torneo, aunque al igual que su equipo, su nivel fue de mayor a menor.

“Pensé que iba a jugar de central pero (Omar) De Felippe me dijo que le gustaba de 3 y me dio varios partidos. El análisis de la temporada es muy positivo. En lo grupal, pudimos salvarnos del descenso tres fechas antes y en lo personal, me fue muy bien”, analizó Costa sobre su semestre en Platense, donde volvió a jugar en la posición que ocupaba durante su etapa juvenil.

"A Independiente llegué en séptima. En inferiores jugaba de 3. Cuando subí a cuarta me dijeron que si quería jugar en Primera tenía que hacerlo de central zurdo porque no había”, reveló el oriundo de Quilmes. Sea de central o de lateral izquierdo, él no oculta sus ganas de volver al Rojo y demostrar su potencial, habrá que ver si retorna en enero o diciembre del próximo año.

Los dos goles de Costa en la LPF 2022

Embed