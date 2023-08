Independiente: Néstor Grindetti prometió refuerzos para esta semana

“Con la misma seriedad que venimos manejando esto hace diez meses, con la misma seriedad que equilibramos el club, esta semana vamos a anunciar seguramente refuerzos", anticipó el presidente de Independiente en diálogo con Radio MItre.

En la misma línea, agregó: "No daré nombres por respeto a la gente que está negociando. Yo banco al entrenador, me parece excelente, pidió refuerzos y nos está haciendo recomendaciones. Vamos a hacer todo lo posible dentro de la economía del club para traer lo que necesitamos, pero no vamos a hacer locuras”.

El Rojo tiene avanzadas las llegadas de Tomás Guidara, lateral derecho de Vélez, y Cristian Tarragona, delantero de Gimnasia. Zielinski aseguró que, si llegan incorporaciones de nivel, Independiente "clasificará a una copa internacional" para el próximo año. Sin embargo, el desempeño en el torneo no fue muy auspicioso, y el mercado de pases -que cerrará el próximo 17 de agosto- tampoco lo viene siendo.

Por otro lado, el club recibió este lunes una buena noticia: FIFA falló en favor del Rojo en el juicio contra Inter de Porto Alegre por Fabricio Bustos. El equipo brasileño tendrá que pagarle 364.000 dólares más un 5% de interés desde el 28 de febrero de este año, y deberá abonarlo durante los próximos 45 días.

Grindetti le respondió a Berni, quien lo responsabilizó de la represión policial frente a Boca

Una vez consumada la derrota contra el Xeneize, el pasado sábado, hinchas de Independiente se manifestaron en contra de la dirigencia y la policía respondió con balas de goma. Acto seguido, el club publicó un comunicado desligándose de los hechos que más tarde fue contradicho por otro comunicado, en este caso, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

"A mi no me hacen caso con la seguridad de un municipio cuando pido ayuda a la policía, ¿cómo al ser presidente de un club voy a dar órdenes a la policía y las va acatar? Yo no voy a entrar en polémica con Berni porque a él le gustan las cámaras. Nadie puede pensar que un presidente de un club le va a dar órdenes a la policía y las van a cumplir así porque sí”, dijo el precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio.

El comunicado de Independiente y la respuesta del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

comunicado-de-independiente-_w862.webp

A su turno, la cartera conducida por Berni replicó: "El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desmiente energéticamente el comunicado emitido por el Club Atlético Independiente. Al finalizar el partido, socios y simpatizantes que presenciaron otra derrota de su equipo, se reunieron en el playón a fin de solicitar la renuncia de la comisión directiva en su conjunto, enardecidos frente a una nueva posibilidad de descenso de categoría.

Como es de público conocimiento, la seguridad puertas adentro del club, es responsabilidad de las máximas autoridades, o sea, del señor Grindetti.

Ante la triste situación que se generó al no cumplir con las expectativas prometidas, y como todos sabemos que en los momentos difíciles Grindetti se borra, fue el propio secretario de seguridad del club, el señor Machioli, quien solicitó la presencia urgente de personal policial, frente al temor de que rompan e incendien el club y atenten contra la integridad de los dirigentes, que solo querían huir de la situación o esconderse, en lugar de rendir cuentas a los socios.

La actuación de Infantería siempre estuvo coordinada y en comunicación constante con la fiscalía, que avaló su intervención. El intento de politizar la intervención policial, solicitada por el propio club, es una demostración de la falta de competencia de la dirigencia para llevar adelante la responsabilidad de organizar un partido de futbol.

Señor Grindetti usted, como de presidente del club, cuando organiza un partido de futbol, es responsable ante la ley, de velar por la seguridad de todos y cada uno de los asistentes, y de tomar las medidas correspondientes para que el espectáculo deportivo se desarrolle en orden y armonía.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires no merece cargar sobre sus espaldas la inoperancia de su gestión a la hora de organizar un partido de futbol.

Entiendo perfectamente que usted esté en campaña política, pero no voy a permitir que se desligue de la responsabilidad que le atañe como presidente del club. Es por eso que desde la APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, organismo que depende del Ministerio de Seguridad de PBA) se tomarán las medidas más estrictas, y se iniciarán las actuaciones judiciales que por su responsabilidad le competen.