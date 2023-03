Malas noticias en Independiente: el defensor, que fue baja de último momento en el partido de Copa Argentina, se perderá el choque con San Lorenzo.

Independiente no solo no tiene margen de error en ningún aspecto -deportivo y en cuanto a decisiones institucionales-, si no que tampoco tiene los recursos para hacerle frente a las complicaciones futbolísticas y económicas que presenta. Y encima, sigue sumando malas noticias: se confirmó la lesión de Ayrton Costa.