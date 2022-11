Inglaterra goleó a Gales y ganó el Grupo B

Los partidos no se ganan en la previa, hay que jugarlos. Y por eso, el sorpresivo empate ante Estados Unidos obligaba a Inglaterra a no relajarse y cerrar la fase de grupos con un triunfo para sellar su lugar en octavos. Si hubo presión no se notó.

La diferencia fue notable desde el resultado pero también desde el desarrollo del encuentro: en ningún momento Gales tuvo chance, y eso que resistió con el arco en cero durante el primer tiempo pese a las tres ocasiones claras que tuvieron los de Gareth Southgate.

Pero en el segundo tiempo, a los Leones se les abrió el arco y ahí sí que no hubo vuelta atrás, porque encima, los galeses terminaron de cavar su propia tumba. Llegando a los 5’ del complemento, Rashford colgó del ángulo un tiro libre casi en la puerta del área, y tras el saque del medio, Inglaterra presionó alto la salida de Gales, Harry Kane recuperó la pelota y tiró un buscapié que Foden empujó al gol llegando por el segundo palo.

Si con el empate, el panorama era negro para los de Gareth Bale y compañía, la desventaja no dejaba lugar a reacción. Sobre todo porque Rob Page miraba al banco y no encontraba mucha variante, a diferencia de Southgate, que cuenta con nombres de sobra para renovar piernas.

A los 24’, Rashford decoró el resultado y firmó su doblete entrando por derecha, enganchando hacia adentro y rematando rasante al medio, donde la potencia del tiro hizo que la pelota pase entre las piernas del arquero Ward y termine en la red. Desde allí, fue solo esperar a que el árbitro marque el final, porque el partido ya estaba terminado.

Inglaterra ganó, goleó y gustó, y se quedó con el primer puesto del Grupo B, tal como anticipaban los pronósticos. Ahora, enfrentará en octavos de final a Senegal, que finalizó segundo en el Grupo A. Por su lado, Gales llegó con la expectativa de al menos pasar la primera fase, pero nunca estuvo a la altura.