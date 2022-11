Lionel Scaloni: el duelo contra Polonia y su felicitación a Brasil

En cuanto a qué equipo parará para enfrentar a Polonia, el entrenador comentó: "El partido con México terminamos con línea de cinco, pero empezamos como venimos jugando siempre. Y lo mismo será mañana. Empezaremos como venimos jugando y en el transcurso del partido veremos. Polonia no solo tiene buen juego por arriba, sino también jugadores muy técnicos y habrá que tomar recaudos sobre ellos".

"Es verdad que la mayoría de los oponentes cambia su sistema de jugar con nosotros, pero Polonia tiene una buena idea de juego y en sus propios once jugadores pueden cambiar en el partido. Pueden jugar con línea de cuatro, de cinco... Aunque se sabe que los rivales con nosotros juegan de otra manera. Esperamos algo parecido, que ellos se adapten a nuestra una idea de juego, que es bastante marcada", agregó del rival.

Y se refirió a la chance de que Enzo Fernández sea titular, después de su gran ingreso contra México, con golazo incluido. "Enzo tiene posibilidades de jugar como tienen los demás. Y sino en partido en curso. Ha entrado bien en los dos partidos que ha tenido la oportunidad. Es una opción que tenemos ahí. En cualquier cosa sigo pensando que el futbolista tiene que estar preparado para ambas cosas. Incluso puede ser más importante entrando de afuera. Aún no lo decidimos, mañana lo veremos", continuó el técnico, quien no definió el 11.

Además, fue consultado sobre la situación de Dybala, quien no ha sumado minutos con la Selección en el Mundial. "Si no juega es por una decisión técnica. Argentina ganó, tiene ganas de jugar como todos los compañeros, pero decidimos esto y veremos el siguiente partido", explicó el DT, quien también habló de Robert Lewandoswki, figura de Polonia: "Es un gran jugador y es un placer verlo de cerca como todo aficionado. La pregunta es un poco tramposa sobre si tiene el nivel de Leo. Hay que disfrutarlo, las comparaciones no sirven".

Por otro lado, Scaloni habló sobre la situación de que Argentina aún no está clasificada y respondió si se puede comparar a cómo había llegado a la última jornada de la fase de grupos en el último Mundial en Rusia 2018: "Solo hay dos o tres selecciones clasificadas. El resto se está jugando un puesto en la siguiente fase. Yo decía que era un grupo difícil, complicado, que hasta el último partido iba a tener algo en juego. Teníamos en cuenta que podía pasar esto. Venimos con una inyección anímica importante por haber ganado contra México y eso nos va a ayudar a reconfortarnos, a saber que es el camino a seguir. Comparado con Rusia no creo que valga la pena. Son escenarios y jugadores diferentes. No tiene mucho que ver".

Y, por último, al entrenador le preguntaron sobre Brasil, que tras ganarle a Serbia y Suiza ya clasificó a octavos de final, al igual que Francia y Portugal. "Yo soy sudamericano y estoy contento de que pase. El que piensa lo contrario está equivocado. Soy el primer fan del fútbol sudamericano, tengo grandes amigos en Brasil y si no está Argentina prefiero que gane un sudamericano. Sin ninguna duda. Está haciendo un gran trabajo, ganaron los dos partidos y los felicito por ello".