Insólito: hinchas de Platense viajaron a Rosario y el equipo juega en San Nicolás

Esto causó mucho revuelo y enojo en los hinchas de ambos clubes porque nadie sabía realmente a donde se iba a disputar el encuentro estando a poco días de la fecha pautada para definir el primer finalista de la copa. Un padre y una hija viajaron a Rosario con la ilusión de ver al Calamar disputando estas instancias finales, pero una vez allí se enteraron que habían cambiado de sede.

Se trata de Federico Banegas, quien vive en Salta, es fana de Tense y junto a su hija sacaron los pasajes y las entradas para ir al Coloso. Resulta que se enteraron después de hacerlo y tuvieron un gasto de más de 100.000 pesos y un encuentro que no van a poder presenciar en caso que no viajen hasta San Nicolás y se hagan presente.

image.png

¿Por qué no en Rosario? Las autoridades de seguridad de Santa Fe se negaron a que el encuentro se lleve a cabo en la provincia. "Nos enteramos por los medios. No vamos a permitir el partido ni a colaborar este sábado. No es que nos haya molestado. Estamos en el final de una gestión, todos dicen no pasa nada, pero si pasa es para problemas. La Liga debe tener en cuenta en la fecha en la que estamos. Siempre la Liga habla con los clubes, ellos nos consultan y empieza el diálogo entre todos”, señaló Marcos Romero, Secretario de Seguridad Deportiva de la provincia, en charla con Cadena 3 de Rosario.

El Estadio Único de San Nicolás tiene capacidad para 23.000 personas, en el que van a estar las dos facciones y La Liga Profesional designó a la sede tras contar con la autorización de la Aprevide.

El Calamar termina favorecido porque desde Vicente López a San Nicolás sus hinchas deberán recorrer 227 kilómetros, mientras el Tomba tendrá que viajar más de 900.