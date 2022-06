Instituto derrotó a Tristán Suárez y escala en la tabla

Santiago Rodríguez, en dos ocasiones, y Jonathan Dellarrossa, anotaron los goles del conjunto cordobés, que ahora quedó en el cuarto lugar y con aspiraciones de pelear el ascenso directo o ingresar al reducido.

Por su parte, Tristán Suárez, que terminó con diez hombres por la expulsión de Maximiliano Brambillo en el segundo período, sigue en el fondo de la tabla y por ahora con riesgo de descenso.

Instituto no tuvo demasiados problemas para resolver el encuentro, y ya en el primer tiempo pasó a ganar por 2 a 0, después, y cuando su rival quedó en inferioridad numérica cerró la goleada, que lo deja en una situación expectante, a ocho puntos del líder, Belgrano, cuando todavía queda un largo camino por recorrer.

La próxima fecha, decimoctava del certamen, se iniciará el viernes próximo con el partido entre Atlanta e Independiente Rivadavia de Mendoza, a partir de las 20.10 y con televisación en directo.

Las posiciones quedaron así: Belgrano 38 puntos; San Martín (Tuc) 32; Brown de Adrogué 31; Instituto 30; Almagro 28; All Boys y Estudiantes (BA) 27; Gimnasia (Mza) y Chacarita 26; Estudiantes (RC) 25; Chaco For Ever, Dep.Madryn, Indep.Rivadavia y Brown (PM) 24; Agropecuario 23; San Martín (SJ), Quilmes, N.Chicago y Def.de Belgrano 22; Dep.Maipú, Alvarado y Dep.Riestra 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Alte.Brown y Ferro 19; Dep.Morón 18; Temperley 17; Güemes (SdE) 16; At.Rafaela, Mitre (SdE), Sacachispas y San Telmo 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 10; Santamarina 9.