Lautaro Martínez y Antonio Conte protagonizaron un fuerte cruce

El episodio ocurrió en el minuto 62 del encuentro, cuando una falta sobre Denzel Dumfries desencadenó un intercambio de gritos e insultos entre jugadores y cuerpo técnico. Dumfries había caído al suelo tras un choque, y Conte, visiblemente irritado, le reclamó que se levantara y no exagerara la falta. El neerlandés respondió desde el campo y se acercó al banco rival, lo que provocó un tumulto.

Desde el círculo central, Lautaro Martínez intervino para defender a su compañero y cruzó miradas con Conte. Según La Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport, el delantero argentino le dedicó un gesto obsceno, señalándose los genitales mientras le gritaba “¡cagón!”, un insulto típico del lunfardo futbolero argentino.

Antonio Conte respondió con insultos

El exentrenador del Inter no se quedó callado. “¡Eres un imbécil!”, le gritó en italiano, según las cámaras del campo, lo que le valió la amonestación del árbitro Maurizio Mariani. En las imágenes de la transmisión se vio a ambos protagonistas lanzarse miradas de furia y gestos desafiantes, mientras los jugadores y el cuarto árbitro intentaban calmar la situación.

La tensión entre Conte y Lautaro no es nueva. Durante su etapa conjunta en el Inter, entre 2019 y 2021, su relación atravesó varios choques. El más recordado ocurrió en 2021, cuando el técnico lo reemplazó a pocos minutos del final ante la Roma y el delantero respondió pateando una botella. Conte lo increpó al grito de “¡Eres un genio!”, y Lautaro lo desafió a resolver la disputa “en el vestuario”. Aquella pelea terminó gracias a la intervención del director deportivo Lele Oriali, pero la herida nunca cicatrizó.

En esta nueva versión del conflicto, el italiano buscó bajar el tono tras el encuentro. “Cuando jugás este tipo de partidos, pueden pasar estas cosas. Tengo buenos recuerdos del Inter y de aquel Scudetto. Lautaro es un gran jugador, le deseo lo mejor”, declaró Conte, intentando desactivar la polémica.

El Napoli se impuso con autoridad y alcanzó la cima del torneo con 18 puntos, uno por encima del Milan, que igualó 2-2 ante Pisa, y tres sobre el Inter y la Roma. Los goles del equipo de Conte fueron obra de Kevin De Bruyne, Scott McTominay y André Zambo Anguissa; mientras que Hakan Çalhanolu descontó para los dirigidos por Cristian Chivu.

Polémicas arbitrales

El partido tuvo de todo: polémicas arbitrales, lesiones y un clima caliente. El primer tanto llegó a los 33 minutos, cuando De Bruyne convirtió de penal tras una infracción discutida sobre Giovanni Di Lorenzo. El VAR confirmó la sanción pese a las protestas interistas. Minutos después, el belga pidió el cambio por una molestia muscular y encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

En el complemento, el Napoli consolidó su dominio. McTominay amplió la ventaja con un bombazo desde la medialuna y Anguissa selló el resultado con una jugada personal a pura potencia. El gol del Inter, obra de Çalhanolu, apenas sirvió para acortar distancias en un partido donde el equipo de Milán mostró más temperamento que fútbol.

Con este triunfo, el Napoli vuelve a soñar con repetir el título logrado bajo la conducción de Conte, que recuperó aire tras las caídas ante Torino y PSV. “Fue una victoria de carácter, pero aún tenemos que mejorar mucho”, afirmó el técnico.

El Inter, en cambio, dejó una imagen frustrante y un Lautaro desbordado por la impotencia. El capitán argentino, que ya había sido amonestado por protestar, terminó el partido visiblemente alterado y evitó dar declaraciones.

El duelo con el Napoli no solo le costó puntos al conjunto “neroazzurro”, sino que reavivó una rivalidad que parecía dormida. Entre los dos protagonistas quedó claro que el Scudetto que conquistaron juntos en 2021 no alcanzó para sellar la paz.

Síntesis del partido:

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno (Beukema, m.90), Juan Jesús, Spinazzola (Miguel Gutiérrez, m.90); Zambo Anguissa, Gilmour, De Bruyne (Olivera, m.37); Politano (Elmas, m.82), Neres (Lang, m.82), McTominay.

Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Luis Henrique, m.73), Barella (Frattesi, m.73), Calhanoglu (Sucic, m.73), Mkhitaryan (Zielinski, m.32), Dimarco; Bonny (Francesco Pio Esposito, m.62) y Lautaro.

Goles: 1-0, m.33: De Bruyne (p); 2-0, m.54: McTominay; 2-1, m.59: Clahanoglu (p); 3-1, m.66: Anguissa.

Árbitro: M. Mariani. Mostró tarjeta amarilla a Gilmour (m.43) por parte del Nápoles; y a Bastoni (m.77) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: encuentro correspondiente a la octava jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur Italia)