Las 10 frases destacadas de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River: "Momento de m..."

Aquí, un repaso por las diez frases destacadas del entrenador del Millonario.

1. "Hay que ser honesto y real con lo que se observa. De acuerdo a los objetivos deportivos de este año, no hemos estado a la altura. Nos ha costado muchísimo. La gente tiene razón en manifestar su descontento. Hemos sido un equipo que no lo ha identificado, y eso claramente es responsabilidad de quien les habla".

2. "En este último tiempo, no hemos estado a la altura de jugar partidos decisivos, hemos estado en deuda. No queda otra que aceptar y abrazar este momento de m... No te podés desprender".

3. "Es un momento oscuro, deportivamente, donde no podemos encontrar soltura. En general, el equipo no muestra frescura y creatividad. Cuando suceden esas cosas vivís momentos como éste”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1981947833977586134&partner=&hide_thread=false "EL FÚTBOL ES ASÍ, CUANDO GANÁS ESTÁN TODOS... CUANDO PERDÉS, NO ESTÁ NADIE"



Firma: Marcelo Gallardo



¿Estás de acuerdo? pic.twitter.com/NsFPJinAN2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2025

4. "Analizaremos al final de la temporada, que faltan pocos meses, y haremos un análisis de cómo seguimos. Los objetivos hasta ahora no se han cumplido. Nos queda rever si podemos intentar en estos 40 o 45 días agarrarnos del campeonato para revertir este año completamente negativo".

5. "Posiblemente tendremos que entender que este momento nos toca atravesarlos solos, porque el mundo del fútbol es así. Cuando ganás están todos y cuando perdés no hay nadie".

6. “Aceptaremos la responsabilidad, que es nuestra, y veremos quiénes están ahí para sostener la adversidad porque este momento no es para cualquiera. No es para cualquiera sentarse acá, entrar al campo de juego y sostenerse en este momento".

7. "Ahí está la hombría, cuando viene la adversidad y este es un momento como esos. De reprobación, de crítica y mucha maldad en la opinión. Eso va a estar y suceder y hay que hacerse cargo y quiénes van a sostener este momento y salir adelante".

8. "Todos podemos tener un mal año deportivo, pero con otras formas y otra identificación. Pero con una búsqueda y seguirá el intento de mi parte".

9. "Mentalmente hay que estar preparados para este momento, tener la claridad y la emoción controlada, de eso se trata. Porque si tenés las emociones media flojita de papeles, chau, te hacen mierda".

10. "Yo por lo menos tengo que tener esa parte controlada”.