Instituto y Atlético Tucumán dividieron honores

En Alta Córdoba, Instituto y Atlético Tucumán igualaron 1-1 en un partido en el que el local fue superior hasta que se quedó con uno menos en el fin del PT.

No pudo ser para Instituto, que durante casi todo el primer tiempo había sido muy superior a Atlético Tucumán. No pudo ser para el Decano, que, tras igualar en el complemento, estuvo cerca de sumar de a tres de visitante. Fue empate 1-1 en Alta Córdoba y no estuvo mal.