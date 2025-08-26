Caso Marcelo Corazza: arranca este miércoles el juicio por corrupción de menores

El exganador de Gran Hermano y productor televisivo llegará al debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por el mismo hecho.
El juicio oral contra el exparticipante de Gran Hermano y productor de Telefe Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores comenzará este miércoles a partir de las 09.30 en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.
El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.
Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".
Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023.
Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado y será juzgado por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni desde el 27 de agosto a las 9:30.
Antes del inicio del juicio, el acusado habló con el programa Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.
"Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente ”.
Marcelo Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano en 2001 y actual productor del programa que está al aire en estos momentos fue detenido acusado de corrupción de menores.
Corazza era profesor de educación física y entrenador de rugby en 2001 cuando ingresó al reality con 29 años, luego de la renuncia de Gustavo Jorducha.
Tras su triunfo, el joven empezó a recibir ofertas para trabajar en televisión, lo que le permitió conducir el programa infantil “Megatrix” y el solidario “Dar es dar”. Luego comenzó su carrera como productor televisivo.
Allí, dentro de la empresa Viacom, Corazza participó en proyectos como “Mosca y Smith”, “El Primero de Nosotros”, “Bartender”, “La Máscara” y “Pequeñas Victorias 2″.
A su vez, el ganador de GH 2001 participaba como panelista del programa “Gran Hermano: La noche de los ex”, donde debatía con otros exparticipantes sobre los hechos desarrollados durante la actual temporada del reality.