Caso Marcelo Corazza: arranca este miércoles el juicio por corrupción de menores

El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023.

Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado y será juzgado por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni desde el 27 de agosto a las 9:30.

Corazza: "solo voy a contar mi vida"

Antes del inicio del juicio, el acusado habló con el programa Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.

"Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente ”.

Corazza se entregó con uno de sus abogados y fue alojado en la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad.

La carrera en los medios

Marcelo Corazza fue el ganador de la primera edición de Gran Hermano en 2001 y actual productor del programa que está al aire en estos momentos fue detenido acusado de corrupción de menores.

Corazza era profesor de educación física y entrenador de rugby en 2001 cuando ingresó al reality con 29 años, luego de la renuncia de Gustavo Jorducha.

Tras su triunfo, el joven empezó a recibir ofertas para trabajar en televisión, lo que le permitió conducir el programa infantil “Megatrix” y el solidario “Dar es dar”. Luego comenzó su carrera como productor televisivo.

Allí, dentro de la empresa Viacom, Corazza participó en proyectos como “Mosca y Smith”, “El Primero de Nosotros”, “Bartender”, “La Máscara” y “Pequeñas Victorias 2″.

A su vez, el ganador de GH 2001 participaba como panelista del programa “Gran Hermano: La noche de los ex”, donde debatía con otros exparticipantes sobre los hechos desarrollados durante la actual temporada del reality.