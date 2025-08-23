San Lorenzo le ganó a Instituto sin sobrarle nada

Con el triunfo, San Lorenzo se acomodó en la cima del Grupo B con 11 puntos, igualado con River pero con un partido más. El gol fue del juvenil Salinardi.
A este San Lorenzo en crisis institucional no se le puede pedir más. En un contexto raro con un presidente que se va y ahora vuelve, el Ciclón está firme en el Grupo B del Torneo Clausura de la Liga profesional y hoy le ganó sin sobrarle nada a Instituto de Córdoba 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro.
El único gol del partido lo convirtió el juvenil Branco Salinardi en el inicio del segundo tiempo, lo que significó su primer tanto en la Primera División.
Fue un partido muy parejo en la primera mitad y con escasas llegadas, donde el “Ciclón” dominó la posesión de la pelota pero careció de profundidad, mientras que la visita apostó a los contragolpes.
La chance más clara del visitante llegó con un remate de Alex Luna que se desvió en un defensor y pasó cerca del travesaño. Por el lado del local, el mediocampista Juan Rattalino estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo desde afuera del área.
Apenas iniciado el complemento, llegó el tanto que definió el encuentro, ya que tras un córner ejecutado por Matías Reali, Salinardi ganó de cabeza en el área chica y puso el 1 a 0 que desató la euforia de la hinchada local.
Además de abrir el marcador, y a su vez darle la victoria al “Ciclón”, el gol significó el estreno en las redes del joven delantero de 18 años.
El triunfo le permite a San Lorenzo recuperar terreno tras la polémica derrota frente a Platense y, de esta forma, suma 11 puntos y queda escolta de River. Por el lado de Instituto, se mantiene con cinco unidades y se ubica en el decimotercer lugar.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi, Matías Reali. DT: Damián Ayude.
Instituto: Manuel Roffo; Juan José Franco, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Elías Pereyra; Damián Puebla, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Jonás Acevedo, Alex Luna, Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.
Gol en el segundo tiempo: 1m Branco Salinardi (SL).
Cambios en el segundo tiempo: 14m Jeremías Lázaro por Jonas Acevedo (I); 21m Matías Fonseca por Manuel Romero (I) y Lorenzo Albarracín por Gastón Lodico (I); 21m Agustín Ladstatter por Ezequiel Cerutti (SL) y Diego Herazo por Branco Salinardi (SL); 30m Francisco Perruzzi por Juan Rattalino (SL); 42m Facundo Gulli por Matias Reali (SL) y Ezequiel Herrera por Nicolás Tripichio (SL).
Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)
Árbitro: Fernando Echenique
VAR: Jorge Baliño
